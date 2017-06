Köngen (pol) - Vermutlich sein Talent überschätzt hat ein 18-Jähriger in den frühen Sonntag-Morgenstunden gegen 3.10 Uhr in Köngen. Der BMW-Fahrer fuhr von der Wertstraße in Richtung Bahnhofstraße und kam beim Linksabbiegen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen einen Metallpfosten und eine Hausfassade, woraufhin ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro entstand. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde dem Fahrer Blut entnommen, über einen Führerschein verfügte er nicht. Die beiden 17-jährigen Mitfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am BMW entstand Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Anzeige