Dettingen (pol) - Unter Alkoholeinfluss stand der Fahrer eines Toyota, der am Dienstag gegen Mitternacht mit beschädigten Rädern auf der B 465 angetroffen wurde, teilte die Polizei mit. Der 56- Jährige befuhr am Dienstagabend die K 1250 von Kirchheim-Nabern kommend zur B 465. Beim Abbiegen fuhr er mit beiden rechten Rädern über den die Fahrbahn begrenzenden Bordstein und beschädigte hierbei die Reifen. Eine vorbeifahrende Verkehrsteilnehmerin informierte die Polizei über den liegengebliebenen Pkw. Als eine Streife an der Örtlichkeit eintraf, roch der Fahrer stark nach Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, weshalb der Fahrer mit zur Blutentnahme musste. Auch der Führerschein wurde sofort einbehalten. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde vom Abschleppdienst geborgen.

