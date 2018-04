Anzeige

Ostfildern (pol)Ein stark betrunkener Autofahrer hat am späten Dienstagnachmittag nach einer Fahrzeug-Kontrolle seinen Führerschein abgeben müssen. Der VW Golf des 62-Jährigen wurde nach Polizeiangaben um 17.30 Uhr von einer Polizeistreife am Ortseingang von Nellingen, an der Ecke Rudolf-Diesel-/Denkendorfer Straße angehalten. Beim Herantreten an das Fahrzeug schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Nachdem ein Test einen Wert von rund zwei Promille ergeben hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und die Fahrerlaubnis aushändigen.