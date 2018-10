Anzeige

Esslingen (ES): In Schlangenlinien unterwegs



Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ist am Montagabend, um 20.30 Uhr, in der Kirchackerstraße der Fahrer eines Alfa Romeo einer Streife der Esslinger Polizei aufgefallen. Diese kam dem 37-jährigen Fahrer, als er abwärts in Fahrtrichtung Stadtmitte fuhr, entgegen.

Der Alfa-Lenker benötigte die gesamte Fahrbahn und kam öfters vollständig auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschließenden Hinterherfahrt geriet er beim Verlassen des Kreisverkehrs in die Rotenackerstraße mit dem Hinterrad auf den Bordstein und konnte nach mehreren Versuchen schließlich in der Talstraße angehalten werden. In der Atemluft war deutlich Alkoholgeruch wahrnehmbar, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Der 37-Jährige musste sich auf Anordnung des Bereitschaftsrichters einer Blutprobe unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (jh)

Esslingen (ES): Rollerfahrer übersehen



Eine kurze Unaufmerksamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, in der Ulmer Straße ereignet hat. Ein 26-jähriger aus Winnenden stammender Golffahrer war auf der Ulmer Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs. Beim Einbiegen in eine Grundstückszufahrt übersah er einen entgegenkommenden Yamaha-Roller. Dessen 52-jähriger Fahrer erkannte den abbiegenden Golf noch rechtzeitig und versuchte durch eine Vollbremsung den Aufprall auf das abbiegende Fahrzeug zu vermeiden.

Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Durch den Sturz wurde der Rollerfahrer jedoch so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an dem Roller wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. (cw)



Esslingen (ES): Unfall auf der B 10



Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag an der Anschlussstelle Oberesslingen der B 10 ereignet. Ein 76-jähriger Renaultlenker fuhr um 14.40 Uhr von der Adenauerbrücke herkommend auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart ein. Hierbei übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw eines 40-Jährigen. Die Kollision war so unglücklich, dass sich der Pkw des älteren Mannes drehte und in die Mittelleitplanke krachte. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Lkw beläuft sich etwa in gleicher Höhe.

(ms)



Esslingen (ES): Kurz nicht aufgepasst



Zwei Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Montagmittag kurz nach 12.30 Uhr auf der Dieter-Roser-Brücke gefordert. Ein 28-jähriger Mercedeslenker wollte nach links in Richtung Zeppelinstraße abbiegen und musste anhalten.

Eine nachfolgende 40-jährige Lkw Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Autofahrer und sein 42-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. (ms)



Wendlingen (ES): Einbruch in Schule



Einen Sachschaden von fast 3.000 Euro hat ein Einbrecher in einer Schule in der Gartenstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag angerichtet. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatte sich der Täter vermutlich in der Schule einschließen lassen. Dort drang er in das Lehrerzimmer ein und wuchtete die Schließfächer der Lehrer auf. Aus einem der Schließfächer entwendete er einen geringen Bargeldbetrag der in keiner Relation zum angerichteten Sachschaden steht. Anschließend versuchte er mit brachialer Gewalt die Türe zum Sekretariat aufzuwuchten. Nachdem er hier jedoch scheiterte, flüchtete er unerkannt über einen Notausgang. (cw)



Filderstadt-Plattenhardt (ES): Auffahrunfall



Kurz nach 22.00 Uhr ist es am Montagabend auf der Ausfahrt der B 27, Höhe der Einmündung Hohenheimerstraße, zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 35-Jähriger war mit seinem VW Polo in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs und musste an der Stoppstelle verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender 25-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes ins Heck des VW. Weil der 35-Jährige über Unwohlsein klagte, wurde er vorsichtshalber zur Untersuchung in die Filderklinik gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. (jh)



Neidlingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus



In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr wurde am Montag in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Schloßstraße eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich nach Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu den Wohnräumen. Anschließend durch- wühlte er in den Zimmern Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Ein Familienangehöriger befand sich während der Tat im Obergeschoss und hat den Einbruch erst bemerkt, als der Einbrecher bereits wieder weg war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/501-0 entgegen. (jh)



Frickenhausen (ES): Gegenverkehr nicht beachtet



Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge hat es nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Frickenhausen gegeben. Eine 55-jährige Skodafahrerin wollte kurz vor 14.30 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Unter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW eines 42-Jährigen. Der Schaden beträgt etwa 14.000 Euro. (ms)



Kirchheim (ES): Laptop bei Wohnungseinbruch gestohlen



Ein Laptop ist am Montag in der Zeit von 14.50 Uhr bis 18.30 Uhr bei einem Einbruch in der Liststraße gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchte im Erdgeschoss mehrere Schubladen. (ms)

Esslingen (ES): Rabiate Ladendiebin



Bei der Verfolgung einer Ladendiebin ist am Dienstag, gegen 11.45 Uhr, ein 39-jähriger Securitymitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Der Detektiv hatte die 28-jährige Frau aus Esslingen dabei beobachtet, wie sie in der Parfümerie-Abteilung des Marktes mehrere Parfums in ihrem Kinderwagen im Sitzsack unter ihrem kleinen Sohn versteckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Der 39-Jährige verfolgte die Frau, stellte sie im Bereich Schelztor-/Bahnhofstraße und hielt sie fest. Die Verdächtige wehrte sich heftig, wobei sie dem Mann auch in die Hand biss. Es half ihr aber nichts: Sie muss sich jetzt wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (ak)



Esslingen (ES): Schulkind auf Fußgängerüberweg angefahren - Zeugenaufruf



Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Dienstagmorgen, gegen

07.15 Uhr, ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Eine 54-jährige Esslingerin war mit ihrem Hyundai auf der Blumenstraße, aus Richtung Ebershaldenfriedhof herkommend, unterwegs. An der Einmündung zur Urbanstraße bog sie nach links ab. Hierbei übersah sie bei Regen und in der Dunkelheit, dass sich auf dem Fußgängerüberweg unmittelbar nach der Einmündung bereits ein 11-jähriges Mädchen befand. Das komplett dunkel gekleidete Kind, das einen schwarzen Rucksack mit sich führte, überquerte den Zebrastreifen aus Sicht der Fahrerin von links nach rechts. Der Pkw erfasste die Fußgängerin und schleuderte sie auf die Fahrbahn. Hierbei wurde das Kind zum Glück nur leicht verletzt, musste aber trotzdem zur Untersuchung und Beobachtung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Polizeirevier Esslingen: 0711/3990-330 (cw)



Filderstadt-Bonlanden (ES): Brand aus noch ungeklärter Ursache



Noch ungeklärt ist die Ursache für einen Brand in der Hölderlinstraße, zu dem es am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, gekommen ist. Ein unter einer Metalltreppe gelagerter Holzstapel auf der Rückseite eines Einfamilienhauses war dort in Brand geraten. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehr Bonlanden, die mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand, sodass die vorsorglich alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes aus Bernhausen nicht eingesetzt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen zur Brandursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. (cw)



Kirchheim (ES): Reifen aus Containern entwendet



Auf einem Firmengrundstück in der Einsteinstraße sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Container aufgebrochen und daraus Reifen entwendet worden. Die Diebe knackten vermutlich mittels Bolzenschneider die Bügelschlösser und entnahmen aus den im Hinterhof abgestellten Seecontainern ca. 40 - 50 ältere Auto- und Motorradreifen verschiedener Marken im Wert von rund 1.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. (jh)