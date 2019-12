Aichwald (pol)Mit einer noch relativ neuen Masche des vermeintlichen Servicemitarbeiters hat ein Telefonbetrüger am Sonntagvormittag mehrere Wertkarten-Codes erlangt und diese umgehend eingelöst. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Laut Angaben der Polizei hatte sich gegen zehn Uhr bei einem Tankstellen-Mitarbeiter telefonisch ein Herr Nowak gemeldet und sich als Vertreter des Kartenterminal-Unternehmens ausgegeben. Dieser verlangte die Nennung von Wertkarten-Codes, um durch deren Eingabe die Bezahlmöglichkeit mit EC- oder Kreditkarten einer angeblichen Aktualisierung und Funktionsüberprüfung zu unterziehen. Der Mitarbeiter verneinte mit dem Hinweis, dass er dies nur auf Anweisung der Stationsleitung ausführen könne. Auf Verlangen des Kriminellen gab er jedoch die Mobilfunknummer der Stationsleiterin heraus und erhielt kurz darauf einen weiteren Anruf, bei dem auf dem Telefondisplay eben diese Nummer der Vorgesetzten angezeigt wurde. Am anderen Ende der Leitung meldete sich der selbsternannte Bruder der Chefin und forderte den Mitarbeiter in deren Namen auf, den Anweisungen des Herrn Nowak Folge zu leisten. Dies fließe auch in die Kundenbewertung der Tankstation ein. Weiter nannte der vermeintliche Bruder eine frei erfundene Legitimierungsnummer, welche der Servicemitarbeiter Herr Nowak ebenfalls wissen müsse. Als sich dieser in der Folge erneut telefonisch bei der Tankstation meldete und auch die angebliche Legitimierungsnummer wusste, ging der Mitarbeiter von der Rechtmäßigkeit der Überprüfung aus und gab dem Betrüger die Wertkarten-Codes telefonisch preis.

Die Polizei warnt dringend davor, sich auf solche Anrufe vermeintlicher Service-Mitarbeiter einzulassen. Seriöse Unternehmen rufen nicht unaufgefordert bei ihren Kunden an, um ein Problem zu beheben, von dem der Kunde selbst noch gar nichts weiß.