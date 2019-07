Aichwald-Schanbach (pol)Nach einem anthrazit-grauen Motorroller der Marke Kymco, Typ Like, und dem Versicherungskennzeichen 225 AEP fahndet der Polizeiposten Plochingen. Der mittels Lenkradschloss gesicherte Roller ist in der Nacht von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, von einem Abstellplatz an einem Gebäudekomplex in der Albstraße gestohlen worden. Das Fahrzeug, an dessen Heck ein Topcase montiert ist, hat einen geschätzten Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/3070.