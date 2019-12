Aichwald (pol)Schmuck von noch unbekanntem Wert hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Landhausstraße in Aichelberg entwendet. Laut Angaben der Polizei hebelte der Täter am Donnerstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr, ein Kellerfenster auf und drang ins Untergeschoss vor. Von dort aus machte er sich durch das ganze Gebäude hindurch auf die Suche nach Wertgegenständen. Mit seiner Beute flüchtete der Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.