Aichwald (pol)Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitagabend im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Seestraße im Ortsteil Schanbach eingebrochen. Der Einbrecher gelangte laut der Polizei über eine aufgehebelte Terrassentür in das Reiheneckhaus und entwendete diverse Schmuckstücke. Die Spurensicherung übernahmen Techniker der Kriminalpolizei.