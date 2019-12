11.12.2019 Am Mittwoch löste ein Brand einen Feuerwehreinsatz in Aichwald-Aichelberg aus.

Aichwald (red) Ein brennendes Papier hat für einen Feuerwehreinsatz in Aichwald in der Schurwaldstraße gesorgt. Die Nachbarn sind vermutlich durch die piepsenden Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden und haben gegen 15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Informationen löste ein brennendes Papier in der Küche den Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.