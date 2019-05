Aichwald (pol)Bei einer Vorfahrtsmissachtung in Aichelberg ist am Freitagmittag eine Person leicht verletzt worden. Kurz nach 13 Uhr war ein 25-jähriger VW Polo-Fahrer laut der Polizei auf der Poststraße unterwegs und wollte in der Folge nach rechts auf die Schurwaldstraße in Richtung Schanbach abbiegen. Dabei missachtete der junge Mann die Vorfahrt einer 46 Jahre alten Frau, die mit ihrem Opel Crossland die Schurwaldstraße aus Beutelsbach herkommend befuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde der Polo um die eigene Achse gedreht, überfuhr einen Grünstreifen sowie eine Hecke und prallte mit dem Heck gegen einen geparkten VW Tiguan. Die 46-Jährige konnte ihren Pkw auf der Straße zum Stehen bringen. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Den Schaden am Tiguan beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro.