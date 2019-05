Aichtal/Nürtingen (pol)Zwischen Samstag und Sonntag sind in Aichtal und Nürtingen insgesamt drei Zigarettenautomaten von einem oder mehreren Unbekannten gewaltsam geöffnet worden. In Aichtal-Aich wurde nach Angaben der Polizei in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, ein Automat in der Straße Stockwiesen gesprengt. Auf die gleiche Art und Weise gelangten die Täter in der Alten Poststraße in Aichtal-Grötzingen an den Inhalt eines Zigarettenautomaten. Auch hier sprengten sie in der Nacht zum Sonntag, zwischen 23.20 Uhr und 9.15 Uhr das Gehäuse.

Ob ein in der Walter-Rauch-Straße in Nürtingen aufgehebelter Zigarettenautomat mit den Taten in Aichtal in Verbindung steht, wird derzeit geprüft. Dieser Aufbruch wurde der Polizei am Sonntag kurz nach 20 Uhr gemeldet. In allen drei Fällen wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Gesamtschadens stehen derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten.