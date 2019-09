Aichtal (pol)Wirtschaftlicher Totalschaden ist an dem Auto einer jungen Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Aichtalbrücke entstanden. Die 19-Jährige befuhr um 10.50 Uhr mit ihrem Suzuki Swift den rechten Fahrstreifen der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam sie auf der Brücke nach rechts auf den Standstreifen. Im Anschluss riss die Fahranfängerin ihr Lenkrad nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Anschließend schleuderte die Fahrerin mit ihrem Wagen über beide Fahrspuren und blieb auf dem Standstreifen stehen. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst.

Da an ihrem Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Reinigung an die Unfallstelle aus. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Straßenreinigung wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf knapp 1000 Euro.