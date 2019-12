Aichtal (pol)Dreiste Telefonbetrüger haben im Laufe des Montags ein älteres Ehepaar mit der Masche des angeblichen Enkels in Geldnot um mehrere tausend Euro gebracht. In mehreren Anrufen, die die über 70-jährigen Eheleute ab der Mittagszeit erhielten und die sich über Stunden hinzogen, gaukelte der selbsternannte Enkel vor, eine hohe Summe für eine dringende Versteigerung zu benötigen. Die Senioren schenken dem Anrufer aufgrund seiner äußerst geschickten und professionellen Gesprächsführung schließlich Vertrauen und hoben das Geld auf der Bank von ihrem Konto ab. Wie immer bei derartigen Straftaten holte der vermeintliche Enkel das Geld jedoch nicht persönlich ab. Sonst wäre der Betrug aufgefallen. Stattdessen meldete sich ein weiterer Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, und gaukelte vor, dass sich der Angehörige in einer Polizeikontrolle befinden würde und deshalb nicht erscheinen könne. Die Senioren übergaben das Geld schließlich an der Haustür an einen angeblichen Bekannten. Wenig später flog die Straftat auf.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern und rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich auf jeden Fall die Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an. Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip stellt das Polizeipräsidium Reutlingen auf der Homepage zur Verfügung.