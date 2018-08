Anzeige

Aichtal (pol)Zu einem kleineren Küchenbrand sind am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Rettungsdienste in die Welschengasse in Neuenhaus ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 79-jährige Bewohner eines Wohnhauses gegen 13.30 Uhr versehentlich zwei Herdplatten eingeschaltet, die die darauf deponierten Gegenstände in Brand setzten. Als der Senior das Feuer entdeckte, konnte er die Flammen mit der Unterstützung eines Nachbarn weitestgehend löschen.

Der Mann zog sich dabei allerdings eine Rauchgasvergiftung zu, weshalb er vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden, der überwiegend auf die erhebliche Rußbildung zurückzuführen ist, auf 5.000 Euro.