Anzeige

Aichtal (pol)Um einen Zusammenstoß an der Auffahrt auf die Bundesstraße bei Aichtal zu vermeiden, musste eine 19-Jährige am Samstag gegen 17.15 Uhr stark abbremsen, wie die Polizei in berichtet. Ein auf die B 312 einfahrender Wagen hatte zwar kurz gebremst, war dann aber zügig in die Bundesstraße eingebogen und hatte damit die Fahrerin, die in Richtung Reutlingen unterwegs war, behindert.

Ein hinter der Frau fahrender 65-jähriger Opel Fahrer musste ebenfalls abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Einer 28-jährigen Mercedesfahrerin gelang dies nicht, sodass diese auf den Opel auffuhr, welcher dann auf den vor ihm befindlichen BMW geschoben wurde.

Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Metzingen davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ob dieser den Unfall bemerkt hat, muss ermittelt werden.

Die 19-Jährige musste aufgrund des heftigen Aufpralls über Nacht in einer nahegelegenen Klinik stationär zur Beobachtung aufgenommen werden. Die Insassen der übrigen Fahrzeuge verletzten sich jeweils leicht und konnten nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen.

Zur Versorgung der verletzten Personen war der Rettungsdienst mit insgesamt drei Fahrzeugen vor Ort. Da im Bereich der Unfallstelle Betriebsstoffe aus den beteiligten Fahrzeugen ausliefen, war die Feuerwehr Neckartailfingen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch örtliche Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Bei dem unfallflüchtigen Pkw handelt es sich um einen schwarzen SUV, eventuell einen Ford Kuga, vom Kennzeichen ist bislang nichts bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem geflüchteten Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330, beim Polizeirevier Esslingen zu melden.