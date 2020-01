Aichtal (pol)Ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße in Aich ist im Laufe des Mittwochs ins Visier eines Einbrechers geraten. Ein Unbekannter hebelte nach Angaben der Polizei zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür auf und machte sich in allen Stockwerken auf die Suche nach Stehlenswertem. Dabei fielen ihm mehrere hundert Euro Bargeld in die Hände. Die Höhe des verursachten Schadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.