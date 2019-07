Aichtal (pol)Eine Doppelhaushälfte in der Rosenstraße in Grötzingen ist am Dienstagmittag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Auf der Gebäuderückseite hebelte der Unbekannte laut Polizei die Terrassentür auf und betrat die Wohnräume. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem in mehreren Räumen stieß der Täter auf Schmuck und Bargeld. Der Gesamtwert der Beute und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.