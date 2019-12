Aichtal (pol)Laut Anagen der Polizei ist in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus am Ortsrand von Grötzingen eingebrochen worden. In der Zeit von Mittwoch vergangener Woche bis Dienstag, 17.40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür des Gebäudes auf. Beim Durchwühlen der Räume fanden die Einbrecher ersten Erkenntnissen nach zwei wertvolle Uhren. Über das weitere Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.