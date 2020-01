Ein Fußgänger hat am Dienstagnachmittag in Aichschieß schwere Beinverletzungen erlitten, als er von einem Bus erfasst wurde. Gegen 17.20 Uhr war ein 50-Jähriger nach Angaben der Polizei mit einem Bus der Linie 107 auf der Remstalstraße unterwegs und wollte planmäßig in die Haltestelle "Aichschieß Kreuzung" einfahren. Ein 70 Jahre alter Fußgänger eilte laut Zeugenangaben dem einfahrenden Bus entgegen und rutschte vermutlich an der Bordsteinkante auf Höhe der Bushaltestellenfurt ab.

Hierdurch verlor er das Gleichgewicht und sank neben dem Bus zu Boden.

Die Hose des Mannes verfingen sich an einem Rad des Fahrzeugs und der Bus überrollte das Bein des Gestürzten. Zur Erstversorgung des Schwerverletzten rückte ein Großaufgebot des Rettungsdienstes mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und First Respondern an die Unfallstelle aus. Anschließend musste er in eine Klinik gebracht und sofort operiert werden. In die Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet.