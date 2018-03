Anzeige

Filderstadt (pol) - Der seit Dienstagabend nach einem Raubüberfall auf eine 53-jährige Frau in Filderstadt-Bonlanden flüchtige und mit Haftbefehl gesuchte Ahmed F. wurde am späten Donnerstagabend festgenommen.



Nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt stellte sich der 37-Jährige gegen 23.55 Uhr beim Polizeipräsidium Stuttgart. Er gab an, dem Fahndungsdruck durch Polizei und den Veröffentlichungen in den Medien nicht mehr gewachsen zu sein.



Der 37-Jährige äußerte sich bislang nicht zu der ihm vorgeworfenen Tat. Er wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.