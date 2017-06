Köngen (pol) - Mit einem stark betrunkenen und aggressiven Roller-Lenker hatte es die Polizei am Sonntagnachmittag in Köngen zu tun. Der 62-Jährige war zunächst mit seinem Zweirad um kurz vor 17 Uhr in der Steinbuchstraße unterwegs. An der Einmündung mit der Unterdorfstraße wollte er wenden. Hierbei kam er zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Sofort eilten mehrere Zeugen hinzu und leisteten Erste Hilfe. Als der Verunglückte bemerkte, dass die Polizei und der Rettungsdienst gerufen wurden, wollte er wegfahren. Ein Zeuge zog daraufhin den Schlüssel des Rollers ab. Der 62-Jährige drohte ihm daraufhin Schläge mit dem Helm an und bekam den Schlüssel zurück. Der Roller-Lenker fuhr im Anschluss in Richtung Pfarrstraße weg. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife den Flüchtenden schlafend auf einer Wiese liegend. Seinen Roller hatte er auf einem Parkplatz stehenlassen. Nachdem die Beamten den Betrunkenen geweckt hatten, beleidigte er die Polizisten. Zudem versuchte er einen Beamten zu schlagen. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Einen Führerschein konnte dem Betrunkenen nicht abgenommen werden. Diesen musste er bereits vor sieben Jahren abgeben.

