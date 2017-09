Anzeige

Wernau (pol) - Mit einer Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte am Dienstagabend hat ein 59-jähriger Mann zu rechnen.

Polizeiangaben zufolge war er gegen 18.35 Uhr mit einem Motorroller auf eine Kontrollstelle in der Adlerstraße zugefahren. Als er die Beamten sah, bog er schnell auf einen Parkplatz ab, parkte sein Fahrzeug und entfernte sich daraufhin zu Fuß. Die Aufforderung der Polizisten, stehen zu bleiben, ignorierte er. Er konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden. Der offenkundig unter Alkoholeinfluss stehende 59-Jährige verhielt sich in der Folge zunehmend aggressiver und begann, nach den Beamten zu schlagen. Um den Roller-Fahrer festzuhalten, waren vier Polizeibeamte nötig. Begleitet wurde sein renitentes Verhalten durch laute Schimpftiraden und Beleidigungen gegen die Ordnungshüter. Der 59-Jährige wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Nennenswerte Verletzungen hat keiner der Beteiligten davongetragen.