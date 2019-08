Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Freitagabend um 23 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße in Echterdingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ladendieb und dem Sicherheitsdienst. Dem 51-jährigen Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst war ein etwa 30-jähriger Mann aufgefallen, welcher das Geschäft mit einer ungeöffneten Flasche Wein verlassen wollte. Während dem Ansprechen des angetrunkenen Mannes verhielt sich dieser nicht kooperativ was damit endete, dass er die Flasche fallen ließ und dem 51-Jährigen, nach kurzem verbalen Streit, mit der Faust noch ins Gesicht schlug. Einen Beleg für die Weinflasche konnte er nicht vorlegen und führte zudem noch weitere unbezahlte Waren mit sich. Versuche durch einen weiteren Mitarbeiter und eines unbeteiligten Kunden, den Täter verbal am Verlassen des Marktes zu hindern scheiterten und so ging dieser durch die Notausgangstür flüchtig. Der Täter ist etwa 170-175 cm groß, schlank, hat dunkle kurze Haare und einen Ziegenbart, er trug dunkelgraue Oberbekleidung und eine kurze Sporthose und spricht mit polnischem Akzent. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 0711 7091-3 entgegen genommen.