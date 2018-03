Anzeige

Filderstadt (pol) - Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstagvormittag einen Radler angefahren, der anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der 71-Jährige stand laut Polizei gegen 10.50 Uhr an der Einmündung des Fuß-/Radwegs von der Heinrich-Hertz-Straße kommend in die Osttangente von Plattenhardt. Der Senior musste aufgrund des Verkehrs auf der Umgehungsstraße warten, bis er sie überqueren konnte. Ein 59-Jähriger, der mit seinem Kleinlaster in Richtung Kreisverkehr mit der Schulstraße unterwegs war, passte wohl kurz nicht auf und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er erfasste ungebremst den älteren Mann. Dieser stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren und dort stationär aufgenommen werden musste.