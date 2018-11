Anzeige

Plochingen (red) Am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr wollte eine ältere Frau nach ersten Informationen in der Wilhelmstrasse in Plochingen einparken. Aus bisher unbekannten Gründen durchbrach sie dabei eine Hecke und landete im Wohnzimmer einer Familie. Der Unfall richtete einen erheblichen Schaden am Gebäude an. Die Feuerwehr Plochingen, war mit einem Fahrzeug vor Ort und sicherte den Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Näheres ist bisher nicht bekannt.