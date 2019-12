05.12.19 Ein brennender Adventskranz hat in einem Seniorenheim in Esslingen zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

Esslingen (red) Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Esslingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein Seniorenheim alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Adventskranz in einem Zimmer fest. Eine Pflegerin musste vom Rettungsdienst wegen einer Rauchgasvergiftung versorgt werden.