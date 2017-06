Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, kurz nach 18.15 Uhr, in der Maybachstraße ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle einfahren. Beim Abbiegen übersah er das entgegenkommende Autoeines 39 Jahre altenMannes und es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitten beide leichte Verletzungen. Während der Unfallverursacher sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte, wurde der 39-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

