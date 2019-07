Kirchheim (red) Zu einem schweren Unfall kam es am Montagmorgen, kurz nach 11.30 Uhr auf der A8, zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Kirchheim-Ost in Fahrtrichtung München. Ein Auto landete in der Böschung auf dem Dach. Die beiden Insassen wurden verletzt.

Zwei Fahrspuren der A8 waren durch die Strassenmeisterei Kirchheim gesperrt worden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Später mehr.