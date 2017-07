Frickenhausen (pol) - Nur leichte Verletzungen hat ein siebenjähriger Junge am Dienstagnachmittag erlitten, als er in der Neuffener Straße von einem langsam fahrenden Auto erfasst wurde. Ein 91 Jahre alter Fahrer war laut Polizeibericht gegen 18 Uhr in der Neuffener Straße in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs und übersah auf Höhe der Brückenstraße die rot zeigende Fußgängerampel und erfasste den siebenjährigen Bub, der gerade die Fahrbahn mit seinem Kinderfahrrad überqueren wollte.

Infolge der geringen Geschwindigkeit trug der Junge beim Aufprall keine sichtbaren Verletzungen davon. Er wurde vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des betagten Autofahrers.