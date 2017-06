Weilheim (pol) - Am Freitagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr fuhr ein 9-Jähriger nach Polizeiangaben mit seinem Kindermountainbike im Ortsteil Hepsisau einen kleinen Verbindungsweg zwischen dem Kelterplatz und der Hauptstraße entlang. Bei der Dorfkirche fuhr der 9-Jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, hinter einem Hauseck hervor auf die Fahrbahn der Hauptstraße. Zum gleichen Zeitpunkt kam ein 39-jähriger Autofahrer von der Hauptstraße Richtung Ortsmitte. Obwohl er nicht zu schnell unterwegs gewesen war und eine Vollbremsung hinlegte, konnte der 39-Jährige den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der 9-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Der Junge trug zum Unfallzeitpunkt einen Radhelm. Der Schaden am Fahrrad und am Pkw beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

