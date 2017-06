Kirchheim (pol) - Am Freitagabend kurz vor 21 Uhr zündete laut Polizei eine 87-jährige demenzkranke Bewohnerin eines Seniorenheimes in der Osianderstraße eine Infotafel im Flur des zweiten Obergeschosses mittels eines Feuerzeuges an, wodurch die Brandmeldeanlage auslöste. Zeitgleich bemerkte ein Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims ebenfalls den Brand und löschte diesen mit einem Eimer Wasser ab, so dass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war. An der Infotafel und an der Gebäudewand entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die 87-jährige Bewohnerin wurde in ein Klinikum eingewiesen. Die Feuerwehrabteilungen Stadtmitte und Ötlingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 41 Kräften im Einsatz.

