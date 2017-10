Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Über 20.000 Euro an Sicherheitsleistungen hat die Verkehrspolizei Esslingen bei einer Schwerpunktkontrolle des Schwerlastverkehrs im Laufe des Donnerstags einbehalten.

In der Zeit von acht bis 15 Uhr lotsten die Beamten insgesamt 17 Fahrzeuge von der Bundesstraße 27 auf einen Parkplatz bei der Neuen Messe Stuttgart und unterzogen sowohl die Fahrzeuge als auch deren Fahrer einer intensiven Überprüfung. Die Beanstandungsquote war ernüchternd. Nur drei Kontrollen verliefen ohne Auffälligkeiten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass über 80 Prozent der gestoppten Fahrzeuge beanstandet werden mussten.

Zwölf Fahrer wurden zumindest zeitweise aus dem Verkehr gezogen, sei es um ihre Lenk- und Ruhezeiten wieder ins Lot zu bringen oder ihre Ladung ausreichend zu sichern. Einer der Berufskraftfahrer musste gar seine komplette Ladung, lose gestapelte Holzsiebdruckplatten auf Paletten, abladen, neu aufsetzen und ordnungsgemäß festzurren. Ebenfalls häufig zu beanstanden waren laut Polizei Tempoverstöße. Technische Mängel an den Fahrzeugen traten zwar ebenfalls auf, jedoch in keinem Fall so gravierend, dass die betroffenen Fahrzeuge deshalb still gelegt werden mussten.