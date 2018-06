Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol)Nach dem Sturz eines 79-jährigen Fahrradfahrers, der am Dienstagmittag mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen zur noch unbekannten Unfallursache aufgenommen. Der Senior war gegen zwölf Uhr im Stetter Weg im Bereich der Kreuzung mit der Rosenstraße zu Fall gekommen, teilte die Polizeidienststelle mit. Es liegen Hinweise vor, wonach zum Unfallzeitpunkt ein noch unbekannter Pkw im Kreuzungsbereich unterwegs gewesen war. Ob dieser allerdings etwas mit dem folgenschweren Sturz zu tun hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht zudem nach einer etwa 20 bis 25 Jahre alten Frau, die sich an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten hatte und dem Verletzten zu Hilfe geeilt war. Von ihr versprechen sich die ermittelnden Beamten Klarheit zum Hergang des Unfalls. Die Frau und eventuell weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.