Esslingen (pol)Der Senior war, wie die Polizei heute berichtet, gegen 10.50 Uhr zu Fuß in der Eisenbahnstraße unterwegs, als er von zwei entgegenkommenden Männern angesprochen und niedergeschlagen wurde. Die zunächst unbekannten Angreifer verlangten ersten Ermittlungen zufolge die Herausgabe von Bargeld, flüchteten aber nach dem Hinzukommen von Zeugen ohne Beute. Das 79-jährige Opfer erlitt Verletzungen im Kopfbereich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Bahnhof in Zell nahm eine der zahlreichen eingesetzten Streifenbesatzungen einen 33-jährigen, ungarischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Festnahme seines mutmaßlichen Komplizen, eines 23 Jahre alten slowakischen Staatsbürgers, erfolgte in Altbach.

Beide Beschuldigte, die den Tatvorwurf bislang bestreiten, wurden am Donnerstag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzt sie in Vollzug. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an.