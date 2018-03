Anzeige

Plochingen (red) - Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 13.20 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer zehn in den Gegenverkehr geriet. Eine entgegenkommende 68 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr reagieren, die Fahrzeuge kollidierten. Während der Wagen der Frau auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, rollte der des 79-Jährigen weiter und schrammte in der Folge an einem geparkten Fahrzeug entlang, das auf dem Stellplatz eines Wohnhauses stand. Ihr Ende nahm die außer Kontrolle geratene Fahrt aber erst, nachdem das Auto des Mannes noch das Aluminiumtor einer benachbarten Garage durchbrach und darin zum Stillstand kam.

Sowohl der 79-Jährige, als auch die 68-Jährige wurden bei der Kollision verletzt und mussten zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25 000 Euro. Den Schaden an der Garage und den darin stehenden Gegenständen beziffert die Polizei auf zirka 5000 Euro. Neben Abschleppunternehmen war auch die Feuerwehr bei der Bergung im Einsatz.

Die Schorndorfer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.