Esslingen (pol) Seit Sonntagvormittag wird der 76-jährige Binali Göker aus Esslingen vermisst. Er war gegen zehn Uhr von seinem Wohnort in der Hauptstraße im Stadtteil Zell aufgebrochen, um den Tag in der Stadt zu verbringen. Da er entgegen sonstiger Gewohnheiten am Abend nicht wieder nach Hause zurückkehrte, meldeten ihn Angehörige am Montag bei der Polizei als vermisst.

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde er am Sonntag, gegen elf Uhr, zuletzt im Bereich des Bahnhofs gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Der Vermisste könnte sowohl zu Fuß als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustands kann derzeit ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen und die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte verliefen negativ.

Der Vermisste ist etwa 173 cm groß und hat eine normale Statur. Er hat kurze, weiße Haare an den Seiten, ansonsten aber eine Glatze. Bei seinem Verschwinden trug er eine Jeanshose, ein hellblaues T-Shirt mit schwarzen Streifen, eine graue Strickjacke und schwarze, offene Schlappen ohne Socken.

Zeugen, die Herrn Göker nach seinem Verschwinden gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 zu melden.