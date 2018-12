Anzeige

Filderstadt (pol) Zu mehreren gefährlichen Situationen ist es am Sonntag gegen 13.00 Uhr in Bonlanden durch die 74 jährige Fahrerin eines roten VW Up gekommen. Zunächst soll sie auf der Bonländer Hauptstraße auf Höhe einer Tankstelle auf die Gegenfahrspur gekommen sein, so dass ein bislang unbekannter entgegenkommender Fahrer eines dunklen BMW abbremsen musste. Im weiteren Verlauf soll die 74 Jährige die Fabrikstraße ebenfalls auf der Gegenspur befahren haben, berichtet die Polizei.

Im Anschluss bog sie in die Rainäckerstraße ab, wobei sie ein dort geparktes Fahrzeug fast streifte. Die Fahrt führte anschließend weiter über die Hohe Straße, Bonländer Hauptstraße, Plattenhardter Straße bis in die Schulstraße, wo sie beim Einparken gegen die Mauer einer Grundstückseinfahrt stieß. Das Polizeirevier bittet Zeugen und möglicherweise Geschädigte, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Insbesondere der Fahrer des dunklen BMW 5, älteres Baujahr, wird gebeten, sich zu melden.