Frickenhausen (pol) Gegen 18.45 Uhr am Dienstagabend war ein 43-jähriger Fahrer eines Lastwagens von der Straße In den Gernäckern in den Kreisverkehr mit der Theodor-Heuss-Straße eingefahren und hatte dabei den bereits im Kreisel befindlichen 73-jährigen Radler übersehen. Durch die Kollision stürzte der Senior zu Boden und musste anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden.