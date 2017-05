Esslingen (pol) - Auf der Neue Straße ist am Sonntagabend ein 72 Jahre alter Radfahrer gestürzt und hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Der Esslinger war gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Liebersbronner Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er dort zu Fall. Anwohner hörten einen Knall und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Er wurde über dem Auge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

