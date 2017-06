Nürtingen (pol) - Das Polizeirevier Nürtingen fahndet nach einem Unbekannten, der am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, im Parkhaus in der Bahnhofstraße eine 67-jährige Frau sexuell belästigt hat. Die Frau war in der unteren Ebene des Parkhauses und wollte am Parkscheinautomat ihr Parkticket bezahlen. Als sie sich bückte um nach Kleingeld zu suchen, trat der Unbekannte von hinten an sie heran und griff ihr in den Schritt, bevor er nach einer unflätigen Bemerkung flüchtete. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schulterlange, lockige, dunkle Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke und er führte einen kleinen, roten Rucksack mit. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.

