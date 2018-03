Anzeige

Baltmannsweiler (pol) - Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Veitenstraße gekommen. Ein 64 Jahre alter Mann aus Baltmannsweiler hatte sich am Donnerstagabend bei Bekannten aufgehalten. Als er sich am späten Abend zu Fuß auf den Nachhauseweg machte, dürfte er nach den Ermittlungen der Verkehrspolizei auf einer abschüssigen Gebäudezufahrt gestürzt und mit dem Hinterkopf gegen die Kante einer Garageneinfahrt gefallen sein. Bei diesem Sturz zog er sich laut Polizei so schwere Verletzungen zu, dass er noch in der Nacht verstarb. Erst am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde er an der Garagenzufahrt leblos aufgefunden. Eine hinzugerufene Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Nach den Ermittlungen der Polizei kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.