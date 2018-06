Anzeige

Esslingen (pol) - Die Polizei in Esslingen ermittelt nach eigenen Angaben gegen eine 60-jährige Frau aus Esslingen. Ihr wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen, nachdem sie am Samstagabend, gegen 21 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft in der Obertürkheimer Straße beklaut hatte. An der Kasse des Ladens gab die Frau gegenüber der Kassiererin an, dass ihre gleich eintreffende Begleiterin die Einkäufe bezahlen würde. Anschließend entfernte sie sich mit dem gefüllten Einkaufswagen aus dem Laden. Nachdem ihre Begleiterin verneinte die Einkäufe zu bezahlen, nahm die Kassiererin die Verfolgung der 60-Jährigen auf und stellte diese noch in Tatortnähe. Bei der Konfrontation wurde die Diebin handgreiflich gegenüber der Kassiererin, die sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete die 60-Jährige erneut. Erst einige Zeit später konnte sie von der Polizei in der Siemensstraße festgenommen werden. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Diebin auf freien Fuß gesetzt. Nun muss sie mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.