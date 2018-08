Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein 6-jähriger Junge hat am Silvestertag gegen 14.08 Uhr offenbar einen Brand an der Werkstatt seines Vaters verursacht. Während sich der Vater und die 8-jährige Schwester an der eigenen Kfz-Werkstatt in Reudern im Büro aufhielten, befand sich der Junge nach Polizeiangaben mit einem Feuerzeugdraußen und zündelte mit einigen Böllern. In der Folge entzündeten sich gelbe Säcke und Betriebsstoffe, die im weiteren Verlauf auf die Fassade übergriffen. An einem abgestellten Fahrzeug schmolz die seitliche Kunststoffverkleidung und Teile der am Gebäude angebrachtenKlimaanlage. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen und Nürtingen-Reudern gelöscht. Verletzt wurde niemand.

