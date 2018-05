Anzeige

Zwiefalten/Gomadingen (red) - Seit vergangenem Freitag, 25. Mai, fehlt von ihm jede Spur: An diesem Morgen gegen 8 Uhr verließ Ulrich Schmid die psychiatrische Klinik in Zwiefalten und ist nicht mehr zurückgekehrt. Nach Angaben der Polizei war der 59-Jährige aus Gomadingen in der Einrichtung aufgrund psychischer Probleme Patient. Sämtliche Ermittlungen zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten, der auch Kontakte in den Landkreis Esslingen hat, blieben bislang ohne Erfolg. Der mehrfache Einsatz von Polizeihubschraubern und Man-Trailer-Hunden führten ebenfalls nicht auf seine Fährte.

Ulrich Schmid ist zirka 1,75 Meter groß und korpulent. Er hat graue Haare, die seitlich kurz geschnitten und oben länger sind. Bekleidet war er zuletzt mit einer grauen Jogginghose und einem gestreiften T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Reutlingen bittet Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des 59-Jährigen machen können, sich umgehend unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. Hinweise werden auch vom Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/93640 entgegen genommen.