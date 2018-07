Anzeige

Grafenberg (pol)Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagvormittag ums Leben gekommen. Mit einem Dodge-Van war der Autofahrer nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 313 von Grafenberg in Richtung Großbettlingen unterwegs, als er kurz vor der Einmündung nach Tischardt aus bislang noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geriet. Der ihm in diesem Moment entgegenkommende 57-Jährige Fahrer eines Linienbusses konnte nicht mehr reagieren und kollidierte frontal mit dem Pkw. Der Mann aus einer Reutlinger Kreisgemeinde wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Sowohl der Fahrer des Linienbusses als auch sein einziger Fahrgast, eine 38 alte Frau, zogen sich nach ersten Erkenntnissen wohl nur leichtere Verletzungen zu und wurden für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von insgesamt 40.000 Euro. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen und abtransportiert werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte örtlich umgeleitet.