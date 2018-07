Anzeige

Wendlingen (pol)Ein alkoholisierter 56-Jähriger hat am Montagabend in Wendlingen einen Unfall verursacht. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 22.10 Uhr mit seinem Skoda auf der Neckarstraße in Richtung Behrstraße unterwegs. Als er in die Behrstraße einfahren wollte, nahm er einem der abknickenden Vorfahrtsstraße folgenden 58-jährigen Passat-Fahrer die Vorfahrt, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Wie während der Unfallaufnahme festgestellt wurde, war der 56-Jährige laut einem vorläufigen Test mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisiert, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.