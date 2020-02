Leinfelden-Echterdingen (pol)Der seit dem 27. Januar aus Leinfelden-Echterdingen vermisste 54-Jährige ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann an diesem Tag von Nachbarn an seiner Wohnanschrift zum letzten Mal gesehen worden, seitdem fehlte von ihm jede Spur.

Entsprechende Fahndungsmaßnahmen, auch in der Öffentlichkeit, verliefen ergebnislos. Spaziergänger entdeckten am Dienstagmorgen auf einem Wanderparkplatz im Landkreis Forchheim die Leiche des Mannes in seinem Wagen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.