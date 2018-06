Anzeige

Oberboihingen (pol) Nach anfänglich verbalen Attacken und Androhung von Schlägen gegenüber Gästen einer Cocktailbar ist am frühen Samstagmorgen um 00.35 Uhr ein 53-jähriger Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, weil er dem ihm auferlegten Platzverweis nicht nachgekommen ist. Beim Verbringen in die Arrestzelle beleidigte er die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und Gestiken und versuchte durch Schläge seinen Unmut kundzutun. Der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Esslinger muss sich nun für eine ganze Reihe von Straftaten verantworten.