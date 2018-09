Anzeige

Kirchheim (pol)Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche sind am Sonntagmittag am Bürgersee, im Bereich der Hangwiese oberhalb des Fischteichs, Opfer eines Exhibitionisten geworden, wie die Polizei berichtet. Die jungen Frauen hatten einen 50-Jährigen bemerkt, wie dieser sich ihnen nackt zuwandte und dabei obszöne Handlungen an sich vornahm. Beamte des Polizeireviers Kirchheim konnten den bislang noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle vorläufig festnehmen. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er laut Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt.