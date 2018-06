Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Strafanzeigen wegen einer Unfallflucht, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich eine 50 Jahre alte Frau am Montagabend eingehandelt. Mit einem Fiat war die Autofahrerin gegen 21.45 Uhr in der Tübinger Straße in Echterdingen unterwegs und kam dabei von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtet.

Dabei schrammte sie an zwei geparkten Autos entlang und verursachte einen Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Ohne sich darum jedoch weiter zu kümmern, stellte die 50-Jährige ihren nicht mehr fahrtüchtigen Wagen vor Ort ab und ging nach Hause.

Eine Streifenbesatzung suchte wenig später die Anschrift der Fahrzeughalterin auf. Wie sich herausstellte, war die mutmaßliche Unfallverursacherin alkoholisiert, weshalb sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Darüber hinaus war sie nicht im Besitz eines Führerscheins.